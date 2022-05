बैंगलोर ने चुकता किया हिसाब, चेन्नई को 13 रनों से दी मात

महिपाल लोमरोर (42), कप्तान फाफ डू प्लेसी (38), विराट कोहली (30), दिनेश कार्तिक (नाबाद 26) और रजत पाटीदार (21) की उपयोगी पारियों के बाद गेंदबाजों हर्षल पटेल (35 रन पर तीन विकेट), ग्लेन मैक्सवेल (22 रन पर दो विकेट) और जोश हेजलवुड (19 रन पर एक विकेट) के शानदार प्रदर्शन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपरकिंग्स को बुधवार को आईपीएल मुकाबले में 13 रन से हरा दिया।



बेंगलुरु में 20 ओवर में आठ विकेट पर 173 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और चेन्नई को आठ विकेट पर 160 रन पर रोक दिया। चेन्नई को 10 मैचों में सातवीं हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ उसकी उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो गयीं। आरसीबी ने तीन हार के बाद इस जीत से वापसी कर ली है और टॉप चार में अपनी जगह फिर से बना ली है। बेंगलुरु की 11 मैचों में यह छठी जीत है और वह 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर आ गयी है।



चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। महीश थीक्षना ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की और आरसीबी के बल्लेबाज़ों को बांधे रखा। अंत में फिर से दिनेश कार्तिक ने दिखाया कि वह अभी इस समय के सर्वश्रेष्ठ फ़िनिशर में से एक हैं। उनसे पहले महिपाल लोमरोर ने भी 27 गेंद में 42 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे।

डू प्लेसी ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाया। विराट ने 33 गेंदों पर 30 रन में तीन चौके और एक छक्का लगाया। कार्तिक ने 17 गेंदों पर नाबाद 26 रन में एक चौका और दो छक्के लगाए। पाटीदार ने 15 गेंदों पर 21 रन में एक चौका और एक छक्का लगाया।



एकादश में वापसी करने वाले ऑफ स्पिनर मोईन अली ने विराट को बोल्ड करने समेत 28 रन देकर दो विकेट लिए। महीश थीक्षना ने 27 रन देकर तीन विकेट हासिल किये।



लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई ने पॉवरप्ले में अच्छा स्कोर बनाया लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गयी। ओपनर डेवोन कॉन्वे ने एकतरफा संघर्ष करते हुए 37 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 56 रन बनाये। मोईन अली ने 27 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों के सहारे 34 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड ने 23 गेंदों में 28 रन बनाये।

रोबिन उथप्पा एक, अम्बाती रायुडू 10, रवींद्र जडेजा दो और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दो रन बनाकर आउट हुए। ड्वेन प्रिटोरियस ने 13 रन बनाये। चेन्नई ने 54 रन की ओपनिंग साझेदारी के बाद नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाए और गत चैंपियन टीम को निराशा का सामना करना पड़ा। ,

