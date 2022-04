माही ने पहली बार पहली गेंद पर मारा छक्का, ब्रावो बने IPL के सबसे सफल गेंदबाज, हार में भी चेन्नई के खाते में आए यह रिकॉर्ड

Most wickets in IPL history 171: Dwayne Bravo* 170: Lasith Malinga 166: Amit Mishra 157: Piyush Chawla 150: Harbhajan Singh #WhistlePodu #LSGvCSK

Most 200s in Losing cause in IPL:-



6: CSK*

5: KKR

5: PBKS

5: RCB

3: MI

3: RR

2: SRH

0: DC#IPL2022