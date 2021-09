सलामी शतकीय साझेदारी के बाद 45 रनों पर 6 विकेट गंवाए RCB ने, ऐसे हुई ट्रोल

From 111-0 in 13 Overs to 156-6 in 20 Overs.



Remember the name ROYAL CHOKERS BANGALORE. #CSKvsRCB — Troll DUCKrat Kohli (@ChokerKohli) September 24, 2021

Glenn Maxwell at 4, AB Devilliers at 5 and Tim David at 6 - that is some cracking and power-packed middle order. — Johns. (@CricCrazyJohns) September 24, 2021

1. How RCB started

2. How they finished pic.twitter.com/kXF6wW6a4K — Sagar (@sagarcasm) September 24, 2021

चेन्नई के खिलाफ ने धमाकेदार शुरुआत की थी। ऐसा लग रहा था कि आज तो बैगलोर चेन्नई के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन टीम सिर्फ 156 रन बना पायी।कप्तान विराट कोहली ने 41 गेंदो में 6 चौके और 1 छक्के के साथ53 रन बनाए। देवदत्त के साथ उनकी शतकीय साझेदारी 111 रनों तक चली। 111 पर बिना विकेट खोए मजबूत स्थिती में खड़ी बैंगलोर ने अगले 45 रनों में अपने 6 विकेट गंवा दिए। बैंगलोर का बल्लेबाजी क्रम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह ढहा और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।विराट और देवदत्त के बाद कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और एक समय 200 पार पहुंचने वाली आरसीबी 156 तक ही पहुंच पायी।