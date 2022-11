FIFA World Cup के लिए जाकिर नाइक आधिकारिक मेहमान के तौर पर Qatar आए, ट्विटर पर लगी आग

has invited Zakir Naik, a controversial Indian Islamic preacher who is banned in India, to give religious sermons at the 2022. Zakir is also a wanted person in Bangladesh.



Qatar invited Dr. to attend opening ceremony of FIFA world cup. They don’t miss. What a great agenda. A great opportunity for Daawah. What a wise thought . pic.twitter.com/GlVzUFYNkB —(@Quranconnect_) November 20, 2022

Qatar led the Nupur Sharma outrage in the Arab world. It is now openly parading Zakir Naik at the World Cup, a man wanted in India for hate speech & money laundering. Qatar issued a statement & summoned our ambassador over Nupur; we will not. It's not hypocrisy, it is hierarchy. — Hardik Rajgor (@Hardism) November 20, 2022

4 people already embrace Islam with Zakir Naik at World Cup

Imagine India hosting FIFA and assigning a Pandit to teach football fans about Sanatan Dharam. Qatar has called Zakir Naik to preach about religion.. — Crish Bhatia

मलेशिया में छुपे हुए इस्लामिकउपदेशक को में के उद्घाटन समारोह में देखकर भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के अपना गुस्सा ट्विटर पर निकाला।गौरतलब है कि जाकिर नाइक को कतर की सरकार ने आधिकारिक मेहमान के रुप में फीफा विश्वकप के लिए आमंत्रित किया है। भारत से भाग कर मलेशिया में शरण लेने वाले नाइक से कतर की मित्रता देखकर भारत औऱ कतर के रिश्तों में कड़वाहट और भड़ने की उम्मीद है।बहरहाल ट्विटर पर कुछ इस तरह के ट्वीट्स इस घटना के विरोध में किए गए।नाइक जुलाई2016 में बंगलादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में आतंकवादी हमले के बाद भारत से फरार हो गया था। दो आतंकवादियों ने दावा किया था कि उन्होंने नाइक के भाषण से प्रेरित होकर इस हमले को अंजाम दिया था। बंगलादेश की राजधानी ढाका में आतंकवादी हमले के बाद विवादों में घिरे जाकिर नाइक पर बंगलादेश सरकार ने आरोप लगाया था कि उनके भाषणों से भड़के कुछ आतंकवादियों ने हमला किया है।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पांच वर्षों के लिए गैर कानूनी घोषित करने का निर्णय लिया था । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगायी गयी थी।उल्लेखनीय है कि एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने नाइक के प्रत्यर्पण के लिए सभी कानूनी विकल्पों को सामने रखा है। ईडी ने नाइक और उसके साथियों के खिलाफ मनी लांड्ररिंग का मामला दर्ज किया है जबकि एनआईए ने उसे युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने तथा दो समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोपी बनाया है।