युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सैनिकों के बैंड ने बजाया भारत का राष्ट्रगान (वीडियो)

युद्ध अभ्यास 2019 के तहत भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी सेना के साथ अपना रणकौशल का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक असम रेजिमेंट के मार्चिंग गीत 'बदलूराम का बदन' पर डांस करते दिखे। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।



