Pakistan : पाकिस्तान पर कंगाली के साथ आतंक की दोहरी मार, 2023 में 789 हमले, 1524 मौतें, बेबस हुआ 'जिन्ना' का देश

Special perfume will be sent from Kannauj for Ramlala : अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तमाम राम भक्तों के उत्साह के बीच कन्नौज के इत्र कारोबारियों ने रामलला को महकाने के लिए खास सुगंध तैयार की हैं। आगामी 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त में पूजा के दौरान प्रयोग करने के लिए इसे मंदिर निर्माण न्यास को भेंट किया जाएगा।