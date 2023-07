ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नर्सिंग छात्रा से पूर्व प्रेमी से लिया खौफनाक बदला, जिंदा जमीन में किया दफ्न

How To Use Threads : मेटा (Meta) के मार्क जुकरबर्ग (mark zuckerberg) ने बुधवार रात को एलन मस्क को झटका देते हुए थ्रेड्स (Threads) एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। जुकरबर्ग का थ्रेड ऐप ट्विटर (Twitter) के लिए किलर माना जा रहा है।