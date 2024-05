भारत में गिरफ्तार चारों श्रीलंकाई संदिग्धों को लेकर श्रीलंका सरकार ने दिया यह जवाब

Sri Lankan government gave this reply regarding the four suspects : श्रीलंका सरकार ने गुरुवार को कहा कि पिछले सप्ताह भारत के गुजरात में इस्लामिक स्टेट (ISIS) आतंकवादी समूह से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए उसके 4 नागरिकों का धार्मिक चरमपंथी होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वे नशे के आदी हैं।

मादक पदार्थों के हैं आदी : पूर्वी शहर अम्पारा में बात करते हुए रक्षा सचिव कमल गुनारत्ने ने कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों से भारत में गिरफ्तार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने को भी कहा गया था और जांच के बाद पता चला है कि वे मादक पदार्थों के आदी हैं। गुनारत्ने ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम फिलहाल उनकी जांच कर रहे हैं। हमने पाया है कि वे नशे के बहुत आदी हैं। वे धार्मिक चरमपंथी नहीं हैं।

कुछ और सहयोगियों को किया गिरफ्तार : उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने उनके कुछ और सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके बारे में अधिक जानकारी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच अभी जारी है। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अहमदाबाद हवाईअड्डे पर आईएसआईएस से जुड़े चार श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया था। चारों लोग ‘इंडिगो’ की उड़ान से 19 मई को कोलंबो से चेन्नई के लिए रवाना हुए थे। (भाषा)

