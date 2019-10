पाकिस्तान को महंगी पड़ी 'कश्मीर' की बात, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लताड़ा

इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। इस सत्र में आज भारत ने दो सत्रों में जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान के शिष्टमंडल के निराधार आरोपों का खंडन किया।

थरूर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो मुद्दा उठाया है वो भारत का आंतरिक मामला है। भारत का शिष्टमंडल पाकिस्तान के इन निराधार आरोपों की निंदा करते हुए इसका खंडन करता है। हमें सीमा पार किसी हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है। पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आंतकी गतिविधियां कराने में शामिल है।

