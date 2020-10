तेज रफ्तार गाड़ी ने मक्का मस्जिद में तोड़ा फाटक, कैंपस में घुसी कार, ड्राइवर गिरफ्तार

दुबई। में एक व्यक्ति ने शुक्रवार देर रात तेज गति से चलाते हुए मक्का की बड़ी मस्जिद के बाहरी द्वार पर टक्कर मार दी। देश की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक कार कैंपस में जा घुसी।

सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे की है। व्यक्ति ने अपनी कार से पहले तो अवरोधकों को टक्कर मारी, उसके बाद भी वह वाहन को चलाता रहा और फिर बड़ी मस्जिद के दक्षिण में स्थित द्वार पर उसने टक्कर मारी।

ploughs through Grand Mosque courtyard in Makkah, crashes into door#Makkah #MasjidilHaram#SaudiArabia pic.twitter.com/YeB3qQeFE9