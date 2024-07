पुतिन के सामने रूस-यूक्रेन युद्ध पर बोले PM मोदी- बंदूक से नहीं बातचीत से समाधान

In the Mahua Moitra case Delhi Police wrote a letter to X : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी एक्स (X) से लोकसभा सदस्य की अब हटाई जा चुकी टिप्पणी का विवरण मांगा।