इटली की PM मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी, कहा- हम अच्छे दोस्त

PM Modi in COP 28 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को दुबई में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं।

उन्होंने फोटो साझा करते हुए लिखा '#Melodi' जिसमें मेल का अर्थ मेलोनी तो वहीं ओदी का अर्थ- मोदी है। कैप्शन में उन्होंने लिखा COP28 में अच्छे दोस्त। सेल्फी में दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

Met PM @GiorgiaMeloni of Italy on the sidelines of the #COP28 Summit.



Looking forward to collaborative efforts between India and Italy for a sustainable and prosperous future. pic.twitter.com/IbiYLzqS4t