पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को देंगे बढ़ावा

WHO Warn For Next Pandemic: अभी कोरोना के दंश से दुनिया उभरी भी नहीं थी कि एक नई और अब तक की सबसे खतरनाक महामारी की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल, WHO के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना चाहिए जो कोविड से भी ज्यादा जानलेवा और घातक होगा। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार WHO चीफ ने कहा कि आने वाले वायरस से कम से कम 2 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है।