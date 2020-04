बड़ी खगोलीय घटना, बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी के करीब से गुजरा उल्कापिंड

भारतीय समय के मुताबिक 3 बजकर 26 मिनट पर यह उल्‍कापिंड गुजरा। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।



इस उल्कापिंड को लेकर कई तरह की अफवाहें थीं कि इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद धरती खत्म हो जाएगी।

Just a few minutes ago at 11:56 SAST, 1998 OR2 passed at a distance of 6.3 million km; 16 Lunar Distances from Earth. At ~2km across it is one of the largest potentially hazardous asteroids known to exist. This video was taken last night by Willie Koorts #1998OR2 pic.twitter.com/ZlNdnh7YhC