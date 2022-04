हाइड्रोजन रिसाव के कारण उलटी गिनती परीक्षण विफल, तीसरी बार नासा को लगा झटका

प्रक्षेपण दल के ईंधन भरना शुरू करते ही रिसाव होने की बात सामने आई। यह तीसरा मौका था जब नासा ने पूर्ण परीक्षण (ड्रेस रिहर्सल) करने का प्रयास किया। यह चंद्रमा के लिए एक परीक्षण उड़ान भेजने से पहले का एक आवश्यक कदम है।

इस बार, प्रक्षेपण दल 30-मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के मुख्य चरण में कुछ ‘सुपर-कोल्ड लिक्विड हाइड्रोजन’ और ‘ऑक्सीजन’ को लोड करने में आंशिक रूप से कामयाब रहा। तरल हाइड्रोजन बेहद खतरनाक होता है। परीक्षण से पहले रिसाव संबंधी जांच की गई थी।

During today’s “wet dress rehearsal” activities for #Artemis I, @NASAKennedy engineers noticed a leak on the base of the mobile launcher.

The will not occur today and teams are assessing next steps. Follow @NASAGroundSys for updates: https://t.co/1rsNQPAfjl pic.twitter.com/6WLrw5BG4V