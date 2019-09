पाक मंत्री के बिगड़े बोल, 5 वक्त की नमाज से ज्यादा अच्छा है भारत के खिलाफ जिहाद

मुस्लिम विचारक और लेखक तारेक फतेह ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अली मोहम्मद भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं। हालांकि भारत का विरोध करते-करते उन्होंने इस्लाम के उसूलों को भी ताक पर रख दिया। अली ने कहा कि मेरी नजर में वह व्यक्ति 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले से भी ज्यादा अच्छा है, जो भारत के खिलाफ घृणा फैलाने वाले मैसेज भेजता है।

Pakistani @Ali_MuhammadPTI says, "all Muslims who send a hate message to India every morning are contributing to Ghazwa-e-Hind (Holy Jihad or War on India)" which he claims is "more sacred than offering the daily 5 times prayers."pic.twitter.com/rUGw1mGTXI