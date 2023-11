मकड़ी के जाले से भी कमजोर है इसराइल : हिज्बुल्लाह

PM Modi spoke to the President of UAE : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा व जनहानि के बारे में चिंताएं साझा की।