इजराइल ने ईरान पर किया मिसाइल हमला, एयरपोर्ट पर हुए धमाके

Israel attacks Iran : इजराइल ने गुरुवार को ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल हमला कर दिया। ईरान के शहर इसाफान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। इजराइली हमले से पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है।

ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने कहा कि ईरानी शहर इसाफान के एक हवाई अड्डे पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन कारण का तुरंत पता नहीं चला। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी हवाई क्षेत्र में कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है।

इजराइल की कारवाई से ईरान में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। ईरान के कई परमाणु ठिकाने इसाफान प्रांत में ही स्थित हैं।

Israel fires missiles in retaliatory strike against Iran, says US official



