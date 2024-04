Israel-Iran War : ईरान ने इजराइल पर दागे 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवायजरी

when will cbse board 10th and 12th results come : राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड और गुजरात सीबीएसई (CBSE) बोर्ड का एक्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पिछली बार की तरह इस बार भी मई के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देगा। कई राज्यों के बोर्डों ने अपने यहां के परिणाम जारी कर दिए हैं।