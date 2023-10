इसराइली वायुसेना ने 1500 आतंकियों को मार गिराया, कहा- AI भी हमास से ज्यादा मानवीय

Israel Hamas war : इसराइली वायुसेना ने मंगलवार को गाजा पट्टी में स्थित हमास के 200 अड्डों पर बड़ा हमला किया। गाजा पट्टी में हमास के 1500 आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं। इस बीच इसराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमास आतंकियों से ज्यादा मानवीय बताया।

इजराइली सेना ने कहा कि हमास के खिलाफ अभियान में गाजा की संसद और असैन्य मंत्रालय उसके निशाने पर हैं। इजराइली सेना के हवाले से समाचार एजेंसी एपी ने कहा कि हमास के करीब 1500 आतंकवादियों के शव इजराइली क्षेत्र में पाए गए हैं।

इसराइल विदेश मंत्रालय का ट्वीट, हमास के आतंकी शैतान, बर्बर और हत्यारे हैं। यहां तक कि AI भी हमास आतंकियों से ज्यादा मानवीय।

Even artificial intelligence is more humane than Hamas terrorists.



Hamas terrorists are not human beings.



They are evil, barbaric, murderers.



