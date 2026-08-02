अमेरिका के इडाहो में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, संदिग्ध हमलावर भी मारा गया

अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है और इलाके में जारी शेल्टर-इन-प्लेस आदेश हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश भी वापस ले लिए हैं।





यह अभी स्पष्ट नहीं है कि मृतकों की संख्या में संदिग्ध हमलावर भी शामिल है या नहीं। संदिग्ध शूटर घटनास्थल के पास मृत मिला। पुलिस अब उसकी पहचान और गोलीबारी के पीछे के संभावित मकसद का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि घटना में एक सक्रिय शूटर शामिल था। हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।