फ्रांस को मिला पहला Gay PM, नाम है गेब्रियल अटाल,उम्र सिर्फ 34 साल

boy became the bride and gave the paper : पंजाब (Punjab) के जिला फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी (Farid University) में परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा पैरामेडिकल (paramedical) भर्तियों के लिए परीक्षा कराई जानी थी। लेकिन इस परीक्षा के लिए कोटकपुरा में बने एक सेंटर में एक लड़की की जगह लड़का पेपर देने आ गया। इस लड़के को बॉयोमीट्रिक डिवाइसि‍स की मदद पकड़ लिया गया।