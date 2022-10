अमेरिका ने भारत को लौटाई 307 प्राचीन वस्तुएं, जानिए क्या है कीमत

मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने भारत को करीब 40 लाख डॉलर की 307 प्राचीन वस्तुएं लौटाने की घोषणा की।

Today announced the return of 307 to collectively worth nearly $4 million. This repatriation was made possible by the outstanding work from our investigators and collaboration from @HSINewYork : https://t.co/PJcYa4J2o3

ब्रैग ने बताया कि इनमें से 235 वस्तुओं को मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा कपूर के खिलाफ की गई छापेमारी में जब्त किया गया था। कपूर अफगानिस्तान, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमा, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों से वस्तुओं की तस्करी करने में मदद करता है।

“Today we are proud to join our partners from the @ManhattanDA to return an incredible 307 stolen works of art and antiquities to their rightful home in India," said HSI New York Acting Special Agent in Charge Michael Alfonso (1/3) https://t.co/WrteCGmbGV pic.twitter.com/42vh52hvMo