पेंटागन की लीक रिपोर्ट पर बवाल, ईरान में परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले पर बड़ा दावा, क्या बोले ट्रंप?

Fire breaks out at chemical factory in Rithala: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रिठाला में एक रसायन फैक्टरी (chemical factory) में आग लग जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मंगलवार को रोहिणी सेक्टर-5 क्षेत्र में स्थित फैक्टरी में आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों को भेजा गया।