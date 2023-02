अमेरिका में CSPA के तहत नीति नियमावली में बदलाव, भारतीयों को होगा लाभ

Rumor of bomb in Aurangabad Bench of High Court: बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के भवन परिसर में बम होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तलाशी ली जो बाद में अफवाह निकली। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र में यहां पुलिस नियंत्रण कक्ष को मंगलवार शाम करीब पौने 5 बजे बिहार से धमकी भरा फोन आया।