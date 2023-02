क्या चीनी गुब्बारे ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया? क्या कहते हैं इस मामले के विशेषज्ञ?

Death sentence for the killer of an innocent girl in Indore: इंदौर में 7 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म में नाकाम रहने पर उसकी जघन्य हत्या करने के जुर्म में जिला अदालत ने 31 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने सद्दाम (31) को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत फांसी की सजा सुनाई।