कनाडा-भारत विवाद में ब्रिटेन की एंट्री, क्या बोले विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली?

India Canada relations : खालीस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो के बयान के बाद से भारत कनाडा के संबंधों में खटास आ गई। इस बीच ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी देशों को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।

ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन सरकार खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई सरकार के साथ नियमित संपर्क में है।

क्लेवरली ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सभी देशों को अन्य देशों की संप्रभुता और उनके कानूनों का सम्मान करना चाहिए। कनाडाई संसद में भारत पर लगाए आरोपों के मामले में हम कनाडाई सरकार के साथ नियमित संपर्क में हैं।





उन्होंने कहा ‍कि कनाडाई जांच एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए और आरोपियों को कटघरे में पेश करना चाहिए। बिना जांच रिपोर्ट के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है।

