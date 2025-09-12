शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ब्रासिलिया , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (12:02 IST)

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप का करीबी नेता चाहता था तख्तापलट

bolsonaro
Brazil news in hindi : ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्हें 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्तापलट के प्रयास का दोषी ठहराया गया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं।
 
मामले की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों में से 4 ने दक्षिणपंथी नेता को 5 आरोपों में दोषी ठहराया। बोल्सानारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वह अभी ब्रासीलिया में घर में नजरबंद हैं। वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 
 
बोल्सोनारो को फिलहाल जेल नहीं भेजा जाएगा। न्यायालय की समिति अब इस फैसले को सार्वजनिक करने के लिए अधिकतम 60 दिन का समय ले सकती है। इसके बाद बोल्सोनारो के वकीलों को स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा।
 
क्या बोले ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस फैसले से बहुत असंतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस से रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को बेहद उत्कृष्ट पाया। उन्होंने कहा कि यह फैसला ब्राज़ील के लिए बहुत बुरा है।
 
कौन हैं बोल्सोनारो : जायर मेसियास बोलसोनारो वर्ष 2019 से 2022 तक ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति रहे हैं। इस दक्षिणपं‍थी नेता को ब्राजील का ट्रंप भी कहा जाता है। वे 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्‍य अतिथी के रूप में शामिल हुए थे। 
edited by : Nrapendra Gupta
कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकी

कौन हैं नेपाल में भड़की हिंसा का असली गुनहगार, क्‍यों चर्चा में हैं ओली को इशारों पर नचाने वाली चीनी सुंदरी हाओ यांकीचीन की हाओ यांकी एक बार फिर से चर्चा में हैं। नेपाल में हुई हिंसा और तख्‍तापलट के बाद उनका नाम फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानते हैं कौन हैं हाओ यांकी जो पहले नेपाल की राजदूत रह चुकी हैं। एक समय में चीनी नाक-नक्‍श वाली एक महिला लाल रंग के लहंगा-चोली पहने इस नेपाली गाने पर खूब नाचती थिरकती नजर आई थी। यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत रह चुकी हैं। नाम है होउ यांकी।

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंधGen Z protests in Nepal: नेपाल में तख्तापलट के पीछे यूं तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक नई कहानी वाकई चौंकाने वाली है। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आ रहा है। यह नाम है नेपाल के पूर्व राज परिवार के सदस्य 'युवराज' हृदयेन्द्र शाह का।

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट

Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएटAI ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। काम आसान होने के साथ ही रोचक भी हुआ है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर Ghibli स्टाइल फोटो काफी ज्यादा वायरल हुए थे। अब nano banana 3d figurines वायरल हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आखिर है यह क्या और लोगों में इसे लेकर इतनी दिवानगी क्यों है।

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित

Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणितऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों में बदलाव से एंट्री-लेवल कार खरीदने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मारुति सुजुकी की पॉपुलर कारें अब और किफायती होने जा रही हैं। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कंपनी के कई मॉडल्स की कीमतों पर 8.5 प्रतिशत तक की कमी होगी।

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?

नेपाल में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के गठन पर गहराया संकट, बड़ा सवाल, क्या भटक गया Gen-Z आंदोलन?नेपाल में Gen-Z जनरेशन के विद्रोह और ओली सरकार के तख्तापलट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से Gen-Z के नेताओं में दो फाड़ नजर आ रहे है उससे संकट और बड़ा हो गया है। राजधानी काठमांडू में सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चा का जेन-जी गुट के नेताओं के विरोध जताने की खबरें भी सामने आ रही है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करें इसको लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संभावना इस बात की बहुत बढ़ गई है कि नेपाल में कहीं सेना कोई शासक की भूमिका में नहीं आ जाए।

सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्‍ट्रपति, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्‍ट्रपति, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथVice President CP radhaKrishanan : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन को उपराष्‍ट्रपति पद की शपथ दिलाई। लाल कुर्ता पहने राधाकृष्णन ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली।

नेपाल में न्यायालय भी क्यों है जनता के निशाने पर?

नेपाल में न्यायालय भी क्यों है जनता के निशाने पर?कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भ्रष्ट और गुमराह हो सकती है लेकिन न्यायपालिका कभी नहीं। संविधानिक और लोकतांत्रिक देशों में जनता को न्यायालय पर खूब भरोसा होता है,लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में हिंसक प्रदर्शनों में यह देखने में आया की आम जनता का जितना गुस्सा राजनीतिज्ञों पर है,वे न्यायालय से भी बहुत नाराज है। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक लोगों पर तो अपना गुस्सा निकाला ही,उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भवन में भी आग लगा दी। 2008 में नेपाल में जब लोकतंत्र आया तो लोगो ने यह समझा की अब देश के न्यायालय राजा और माओवादियों के दबाव में काम नहीं करेंगे बल्कि स्वतंत्र और पारदर्शिता से न्याय प्राप्त होगा।

सुशीला कार्की बन सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, क्या है आज नेपाल का हाल?

सुशीला कार्की बन सकती हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, क्या है आज नेपाल का हाल?Nepal PM Sushila Karki : नेपाल में लोगों को राहत देने के लिए सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है इसके बाद शाम 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। फिर कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी जाएगी इसके बाद शाम 7 बजे से अगली सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किए जाने की संभावना है, जो आंदोलनकारी समूह की मांगों को पूरा करते हुए देश में नए सिरे से चुनाव कराएंगी।

LIVE : सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्‍ट्रपति, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

LIVE : सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्‍ट्रपति, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथLatest News Today Live Updates in Hindi : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन को उपराष्‍ट्रपति पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज शामिल थे। पल पल की जानकारी...

भारतीय मूल के होटल मैनेजर की अमेरिका में खौफनाक हत्या, वॉशिंग मशीन को लेकर हुआ था विवाद

भारतीय मूल के होटल मैनेजर की अमेरिका में खौफनाक हत्या, वॉशिंग मशीन को लेकर हुआ था विवादIndian origin hotel manager beheaded in USA : अमेरिका के टेक्सास राज्य में 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उसका वॉशिंग मशीन को लेकर आरोपी से विवाद हुआ था। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमत

इन देशों में भारत से सस्ता मिलेगा नया iPhone 17, जानिए कहां, कितनी होगी कीमतApple iPhone 17 Series Price : भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों में मिलने वाले iPhone 17 सीरीज की कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस सीरीज में 4 स्मार्टफोन्स iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था। इस बार Apple ने iPhone 17 सीरीज़ के सभी मॉडलों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की भारत समेत अमेरिका और अन्‍य देशों में क्‍या है कीमत? कहां मिलेंगे सस्‍ते?
