इमरान का 'नया पाकिस्तान' बेली डांस से सुधारेगा अपनी अर्थव्यवस्था

कंगाली की कगार पर खड़ा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निवेशकों को लुभा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। पाकिस्तान इनवेस्टर्स समिट में मनोरंजन के लिए का आयो‍जन रखा था।

पाकिस्तान की पत्रकार गुल बुखारी ने अपने पर इस डांस का वीडियो शेयर किया है। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस हरकत की खूब खिल्लियां उड़ीं।

समिट का आयोजन 4 से 8 सितंबर को के बाकू में किया गया था। शेयर किए गए वीडियो में एक व्यक्ति डांसर की फोटो लेते दिखाई दे रहा है।

When General Doctrine Chief Economist tries to lure investors into the Pakistan Investment Promotion Conference in Baku, with belly dancers.... pic.twitter.com/OUoV85wmnV