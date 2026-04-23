ईरान से युद्ध के कारण अमेरिका में अस्त्र-शस्त्र की तंगी

अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र-शस्त्र निर्यातक देश है। 2021 से 2025 के बीच दुनिया में जितने भी हथियार बेंचे-ख़रीदे गए, उनमें अमेरिकी हथियारों का हिस्सा 42 प्रतिशत था। हथियारों के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश फ्रांस की अपेक्षा, अमेरिका ने पांच गुना अधिक हथियार निर्यात किए। तब भी, आश्चर्य की बात यह है कि ईरान के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी सेना को न केवल गोले-बारूद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसके पास की विमानरोधी मिसाइलें और क्रूज़ मिसाइलें धीरे-धीरे ख़त्म हो रही हैं। न केवल अमेरिकी सेना बेचैन हो रही है, अमेरिकी सहायता के बल पर चार वर्षों से रूसी सेना का सामना कर रहे यूक्रेन की भी चिताएं बढ़ने लगी हैं।



अमेरिका अपनी तकनीकी श्रेष्ठता की ढोल पीटता रहा

जहां ईरानियों ने हाल ही में अपने युद्ध प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निर्मित 'लेगो वीडियो' का सहारा लिया, वहीं अमेरिका अपनी तकनीकी श्रेष्ठता की ढोल पीटता रहा। अमेरिकी सेना नियमित रूप से अपने सोशल मीडिया चैनलों पर नए हमलों के फुटेज पोस्ट करती है। युद्धपोतों से 'टोमाहॉक' मिसाइलें दागी जाती हैं, बी-52 बमवर्षक विमानों को 'जैस्म क्रूज मिसाइलों' से लैस किया जाता है, ताकि ईरान में और अधिक घातक हवाई हमलों का डर बना रहे।



अमेरिका के अपने ही विशेषज्ञ इन सैन्य वीडियो से आसानी से प्रभावित नहीं होते। वे चेतावनी देते हैं कि सेना के पास का गोला-बारूद धीरे-धीरे ख़त्म हो सकता है। यूक्रेन, गाज़ा, लेबनान और ईरान में चल रहे सशस्त्र संघर्षों के कारण महाशक्ति अमेरिका की औद्योगिक क्षमता भी अपनी सीमा तक पहुंचती नज़र आ रही है। इन बाधाओं के न केवल अनचाहे सैन्य-तकनीकी परिणाम होते हैं, बल्कि अनचाहे भू-राजनीतिक प्रभाव भी सिरदर्द बन सकते हैं।

अधिकांश मिसाइलें दागी जा चुकी हैं

अमेरिका के ही 'अंतरराष्ट्रीय और रणनीतिक अध्ययन केंद्र' (सेन्टर फॉर इन्टरनैश्ल ऐन्ड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़) के सैन्य विशेषज्ञ मार्क कैंसियन का अपने एक आकलन में कहना हैः "ज़मीन से हवा में मार करने वाली लगभग तीन-चौथाई थाड (THAAD) मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और लगभग आधी पैट्रियट मिसाइलें भी इस्तेमाल हो चुकी हैं। क्रूज़ मिसाइलों की स्थिति कुछ बेहतर है; टोमाहॉक और यास्म मिसाइलों में से लगभग एक-तिहाई चुक चुकी हैं।"



युद्धविराम से पहले, ईरान ने लगातार हमलों के ज़रिए, उदाहरण के लिए इसराइल और खाड़ी देशों में, वहां लगी अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों की गंभीर परीक्षा ली। ईरान की अधिकाधिक मिसाइलें और उसके ड्रोन, इन देशों की हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदने में सफल रहे, जिससे कुछ मामलों में इन रक्षा प्रणालियों को गंभीर क्षति भी भुगतनी पड़ी।



सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की कमी है

अमेरिका और ईरान यदि किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो हथियारों की बढ़ती हुई कमी ईरान के प्रसंग में ही नहीं, अमेरिका के प्रसंग में भी और अधिक विकट बन सकती है। ईरान युद्धविराम का उपयोग बमबारी से क्षतिग्रस्त मिसाइलें रखने के अपने ठिकानों की यथासंभव तेज़ी से मरम्मत करने के लिए कर रहा है।





न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के पास अभी भी अपने ड्रोन भंडार का 40 प्रतिशत से अधिक, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपकों का 60 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। यदि युद्ध फिर से भड़का, तो ईरान कई दिनों तक पुनः भारी गोलाबारी कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को जम कर जवाबी कार्रवाई करनी होगी, जिसमें और अधिक गोला-बारूद खर्च होगा।

गेहूं के साथ घुन भी पिस सकता है

पहला अप्रत्यक्ष नुकसान यूक्रेन को हो सकता है: उसे रूसी मिसाइल हमलों से खुद को बचाने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की आवश्यकता है। उसके पास पहले से ही मिसाइलों की कमी है। अतः एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि यूक्रेन और खाड़ी के देश हथियार बाजार में ख़रीद के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगें। तब हथियारों की कीमतें बढ़ेंगी, यूक्रेन नए रूसी हमलों के प्रति और अधिक असुरक्षित हो जाएगा।



भू-रणनीतिक दृष्टिकोण से इससे भी अधिक गंभीर स्थिति तब पैदा हो सकती है, जब ताइवान को हमेशा डराने-धमकाने वाला चीन, ईरान के कारण दुनिया के इस समय बंटे हुए ध्यान का लाभ उठाने के लिए ताइवान पर हमला कर बैठे। 1962 में एक ऐसी ही स्थिति का लाभ उठाकर चीन ने भारत पर अकस्मात हमला कर आक्साई चिन भारत से छीन लिया था।

चीन के लिए ताइवान 1962 का भारत बन सकता है

1962 में चीन ने ठीक उस समय भारत पर हमला किया था, जब अमेरिका के पास के क्यूबा में रूस द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दुनिया का ध्यान उस समय केवल ''क्यूबा संकट'' पर केंद्रित था, जो बहुत तेज़ी से परमाणु युद्ध का कारण बन सकता था; अतः भारत पर चीनी हमला दुनिया ने उस समय अनदेखा कर दिया। भारत के बाहर आज भी शायद ही कोई जानता और मानता है कि 1962 से चीन, भारतीय लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर बड़े एक हिस्से पर क़ब्ज़ा किए बैठा है।



इस समय दुनिया का ध्यान ईरान पर केंद्रित है। ईरान के विरुद्ध अमेरिका अपनी मिसाइलें आदि इतना अधिक ख़र्च कर चुका है कि चीन द्वारा ताइवान पर किसी हमले को रोकने के लिए उसके पास अवरोधक मिसाइलों की भारी कमी होगी। ताइवान पर अपने किसी आक्रमण की स्थिति में चीन संभवतः अपनी शक्तिशाली वायुसेना और मिसाइल हमलों का उपयोग करेगा। डर है कि अमेरिका तब अपने सीमित अस्त्र-शस्त्र भंडारों के कारण ताइवान को लंबे समय तक चीन से सुरक्षित नहीं रख पाएगा।



आपूर्ति में दो से पांच साल का विलंब हो सकता है

अपरिहार्य होने पर अमेरिकी, चीन में अपनी पसंद के लक्ष्यों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई अवश्य करेंगे, लेकिन उनकी निर्देशित मिसाइलें संभवतः युद्ध के कुछ ही दिनों तक चल पाएंगी। सैन्य विशेषज्ञ फ्रांज-स्टीफन गाडी के अनुसार, चीन के हवाई रक्षा और हथियार उद्योग पर हमला करने के लिए अमेरिकियों को लगभग 60,000 अचूक मिसाइलों की आवश्यकता होगी। ईरान पर हमले से पहले भी पेंटागॉन के पास कथित तौर पर केवल 4,500 टोमाहॉक मिसाइलें थीं। युद्ध से पहले उसके पास नवीनतम संस्करण, "जैस्म" की लगभग 2,300 मिसाइलें थीं। इन सबकी संख्या अब काफी घट चुकी है।



विशेषज्ञ प्रश्न कर रहे हैं कि अमेरिकियों ने ईरान पर अपने इतने मंहगे बेहतरीन हथियार क्यों दागे? मार्क कैंसियन बताते हैं, "इनमें से अधिकांश हथियार संभवतः युद्ध के शुरुआती दिनों में ही इस्तेमाल हो गए थे, इससे पहले कि वे अपना दबदबा कायम कर पाते।" ईरान में अब शायद ही कुछ ऐसे क्षेत्र बचे होंगे, जहां हवाई क्षेत्र को लेकर विवाद था और जहां अपेक्षाकृत सस्ते बमों के बजाए दूर से हमला करने वाले महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता।



अमेरिकी रक्षा बजट में 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग

ईरान युद्ध के परिणामस्वरूप, पेंटागॉन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय) 2027 के बजट में अपने लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा उसे 1.5 खरब (ट्रिलियन) डॉलर कर देने का अनुरोध कर रहा है। इसे अमेरिकी कांग्रेस (संसद) से अनुमति मिलनी अभी बाकी है। इस धनराशि का एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुके अस्त्र भंडारों को फिर से भरने पर खर्च किया जाना है। तुलना के लिए भारत की अर्थव्यवस्था (सकल घरेलू उत्पाद / GDP) इस समय 3.92 खरब से 4.15 खरब तक आंकी जाती है, जबकि अकेले अमेरिकी रक्षा बजट ही 1.5 खरब डॉलर कर देने की मांग हो रही है।





मार्क कैंसियन कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका (हथियारों का) उत्पादन बढ़ा रहा है। हालांकि इसमें समय लगता है। युद्ध-पूर्व के स्तर पर वापस आने में दो से पांच साल का समय लगेगा लेकिन तब भी वह पर्याप्त नहीं होगा।

यह हाल है उस देश का, जो दुनिया का सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक साधनसंपन्न देश माना जाता है। जिसे बाक़ी दुनिया हमारी धरती पर साक्षात स्वर्ग के समान मानती है और यथासंभव उसी की तरह रहना-जीना चाहती है।