पर्ल हार्बर में गोलीबारी, 3 लोग घायल, भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बेस में थे मौजूद

खबरों के अनुसार अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स के हवाई स्थित पर्ल हार्बर- पर मौजूद रहे एयर चीफ मार्शल और उनकी टीम बिलकुल सुरक्षित है।

सुरक्षा अधिकारियों ने डटकर गोलीबारी करने वाले वाले व्यक्ति का कड़ा मुकाबला किया। खबरों के अनुसार हमलावर शख्स ने बाद में खुद को भी गोली मार ली। सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल शिपयार्ड को बंद कर दिया गया है।

Officials at Joint Base Pearl Harbor-Hickam report the shooting incident at the Pearl Harbor Naval Shipyard has been secured. One person is confirmed dead. The shooter has been identified as a U.S. Sailor. #PearlHarbor