सिर्फ 35 शब्‍दों की शपथ : अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उनमें महज 35 शब्‍द होते हैं। दरअसल यह शपथ अमेरिका के संविधान का हिस्‍सा है और इसे संविधान की मूल भावना कहा जाता है। "I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States." मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं (या प्रतिज्ञा करता हूं) कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा"