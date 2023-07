Helicopter Missing In Nepal: नेपाल में लापता हेलिकॉप्टर हुआ क्रैश, 5 लोगों की हुई मौत, माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में मिला मलबा

6 dead in chopper crash near Mount Everest in Nepal : पूर्वी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के समीप एक निजी वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर के मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार मेक्सिको के एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 6 लोगों की मौत हो गई।

त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) के प्रबंधक ज्ञानेंद्र भुल ने बताया कि मनांग एअर के हेलीकॉप्टर 9एन-एएमवी ने सुबह 10 बजकर 4 मिनट पर सोलुखुंबु में सुरकी हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी। उससे सुबह 10 बजकर 13 मिनट पर 12,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक संपर्क टूट गया।

हेलीकॉप्टर दूरवर्ती पर्वतीय सोलुखुंबु जिले में लिखेपिके ग्रामीण नगरपालिका के लामजुरा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

टीआईए के प्रवक्ता टेकनाथ सितौला ने बताया कि तलाश अभियान के दौरान दुर्घटनास्थल पर सभी छह लोगों के शव बरामद किए गए। ये लोग पर्वतीय क्षेत्र की हवाई यात्रा करने के बाद सुरकी से काठमांडू लौट रहे थे।

‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार ने मनांग एअर के अभियान और सुरक्षा प्रबंधक राजू न्यूपेन के हवाले से बताया कि दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गयी।

उन्होंने बताया कि इन छह लोगों में कैप्टन चेत बहादुर गुरुंग और मेक्सिको के पांच नागरिक शामिल हैं।

जिला पुलिस प्रमुख दीपक श्रेष्ठ ने बताया कि पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है। ऐसा लगता है कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ।

‘माय रिपब्लिका’ समाचार पोर्टल के अनुसार, सभी पांच विदेशी यात्री मेक्सिको के एक परिवार के थे। उनकी पहचान दो पुरुष सिफुएंतिस जी. फर्नांडो (95) और सिफुएंतिस रिंकॉन इस्माइल (98) तथा तीन महिलाओं सिफुएंतिस गोंजालेज अब्रिल (72), गोंजालेज ओलासियो लुज (65) और सिफुएंतिस जी. मारिया जेसे (52) के रूप में की गयी है।

इससे पहले, टीआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें सूचना दी कि एक हेलीकॉप्टर तेज विस्फोट के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उन्होंने दुर्घटना स्थल पर आग लगी हुई देखी।

ग्रामीण नगरपालिका उपाध्यक्ष नवांग लाकपा ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों ने चिहानडांडा में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर देखा।’’

मनांग एअर के अभियान और सुरक्षा प्रबंधक राजू न्यूपेन ने बताया कि हेलीकॉप्टर की आखिरी लोकेशन सुबह 10 बजकर 12 मिनट पर लामजुरा दर्रा इलाके में देखी गयी थी। इलाके में स्थानीय पुलिसकर्मी एकत्रित हो गए।

नेपाल में पर्यटकों तथा पर्वतारोहियों के लिए घूमने का मौसम मई में समाप्त हो जाता है। इस वक्त पर्यटकों को पर्वतीय इलाकों में ले जाने वाली बहुत कम उड़ानें होती है क्योंकि दृश्यता खराब होती है और मौसम की स्थिति भी अनिश्चित होती है।

मनांग एअर 1997 में स्थापित काठमांडू की एक हेलीकॉप्टर एअरलाइन है। वह नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विनियमन के तहत नेपाली क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक हवाई सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी चार्टर्ड सेवाएं उपलब्ध कराती है। Edited By : Sudhir Sharma