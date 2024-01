बजट में विनिर्माण और शोध को प्रोत्साहन देने की जरूरत : निर्यातक संगठन

Preparations for the interim budget began with the Halwa ceremony : बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाने वाला पारंपरिक हलवा समारोह बुधवार को हुआ। इस रस्म में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। इसमें वित्तमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए।