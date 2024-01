Interim Budget 2024 : पारंपरिक हलवा समारोह के साथ बजट की तैयारियां शुरू

Preparations for the interim budget began with the Halwa ceremony : बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाने वाला पारंपरिक हलवा समारोह बुधवार को हुआ। इस रस्म में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा।

यह समारोह हर साल होने वाली रस्म है जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है। यह समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट’ में आयोजित किया जाता है। यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस है। वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक में ही स्थित है। इसमें वित्तमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए।

यह वास्तव में परंपरागत बजट कार्यक्रम है, जिसे बजट को अंतिम रूप देने से पहले मनाया जाता रहा है। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार हलवा समारोह में केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ वित्त राज्यमंत्री भागवत के. कराड भी मौजूद थे। समारोह में वित्त और व्यय सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, दीपम (निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) सचिव तुहिन कांत पांडेय और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा मौजूद थे।

इसके अलावा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल और अपर सचिव (बजट) आशीष वच्छानी के अलावा बजट की तैयारी और संकलन प्रक्रिया में शामिल वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी। यह आम चुनाव से पहले पेश उनका छठा बजट है। पिछले तीन पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह अंतरिम बजट भी कागज रहित डिजिटल रूप में होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट के रूप में जाना जाता है) अनुदान मांगें, वित्त विधेयक आदि सहित केंद्रीय बजट के सभी दस्तावेज ‘केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप’ पर उपलब्ध होंगे।

यह दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में हैं और एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मंचों पर उपलब्ध होगा। ऐप को केन्द्रीय बजट वेब पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंडिया बजट डॉट गॉव डॉट इन’ (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। बजट दस्तावेज एक फरवरी, 2024 को संसद में केंद्रीय वित्तमंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे।

बयान के अनुसार, इस दौरान वित्तमंत्री ने बजट प्रेस का भी दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देने के अलावा तैयारियों की समीक्षा की। दरअसल ‘हलवा' रस्म केंद्र सरकार के बजट की तैयारी में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘अलग रखने’ की प्रक्रिया है यानी बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह अलग-थलग होते हैं।

ये अधिकारी और कर्मचारी संसद में बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट’ में ही रहते हैं। जहां पूरी गोपनीयता रखी जाती है। वित्तमंत्री के एक फरवरी को लोकसभा में अपना बजट भाषण पूरा करने के बाद ही वे बाहर आते हैं। (भाषा) फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

