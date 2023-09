25 सितंबर: भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती

What time should we wake up every morning: रात को कितने बजे सोना चाहिए और सुबह कितने बजे उठना चाहिए यह सवाल सभी के मन में होगा। जब‍ से बिजली का आविष्कार हुआ है तब से ही इंसानों की नींद का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। हालांकि शहरों में लोगों का जागना और सोना तो लगभग बदल गया है। लोग देर से सोते हैं तो देर से भी जागते होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो देर से होते हैं परंतु उन्हें जल्दी जागना होता है। हालांकि इस बीच यह जानना जरूरी है कि हमें प्रतिदिन कितनी बजे उठ जाना चाहिए।