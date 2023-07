इंदौर के MTH अस्पताल में 15 बच्चों की मौत की अफवाह से हड़कंप

Rumors of death of 15 children in Indore: इंदौर के एमटीएच (MTH) गुरुवार को 15 बच्चों की मौत की अफवाह से हड़कंप मचा गया। दरअसल, खराब दूध के उपयोग से 15 बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, जिसका प्रशासन ने खंडन किया है। इस तरह की खबर सामने आने के बाद कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पताल भेजा गया।

प्रशासन का कहना है कि एमटीएच अस्पताल में 15 बच्चों की मौत की खबर भ्रामक है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि MTH में ऐसी कोई घटना नहीं हुई हैं। यहां कुछ व्यक्तियों द्वारा हंगामा किए जाने की खबर पर प्रशासनिक अमले को भेजा गया था। टीम में ADM एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

वहीं, प्रभारी अपर कलेक्टर अभय वेडेकर ने 15 बच्चों की मौत की खबर का खंडन करते हुए कहा कि 10 जून को प्री-मेच्योर डिलेवरी हुई थी। पूजा नाम की बच्ची अस्पताल में भर्ती थी। दरअसल, समय से पहले जन्मे बच्चों की ज्यादा देखरेख करनी होती है। इस बच्ची की इन्फेक्शन के चलते मौत हो गई, जो कि दुखद है।

सफाई एजेंसी पर लगा था जुर्माना : उल्लेखनीय है कि हाल में कलेक्टर राजा द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया था और गंदगी पाए जाने पर सफाई एजेंसी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। खराब सुरक्षा इंतजामों को लेकर सुरक्षा एजेंसी पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। उस दौरान कलेक्टर ने मरीजों की समस्याएं भी सुनी थीं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala