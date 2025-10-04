शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (18:11 IST)

इंदौर में बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी भीषण आग, 10 से अधिक बच्चे बस में थे सवार

fire in school bus
इंदौर में बच्चों से भरी स्कूल बस (School Bus) में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। यह मंजर देख हर कोई हैरान रह गया। इस बस में 10 से अधिक बच्चे सवार थे। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। गनीमत रही बस में आग लगती देख सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

कुछ ही मिनटों में आग ने बस को पूरी तरह अपनी लपटों में समेट लिया। आग इतनी भयंकर थी कि लपटों के साथ उठता काला धुआं आसमान को ढकता चला गया। यह हादसा सांवेर क्षेत्र के पंच डेरिया गांव के पास हुआ है।
