हापुड़ : ब्रजघाट गंगा पुल पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी रोडवेज बस हवा में लटकी, मचा हड़कंप
Roadways bus accident case : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां ब्रजघाट क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस गंगा पुल पर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे की तरफ हवा में लटक गई। हादसे के समय बस में करीब 15 से 18 यात्री सवार थे। हादसे के समय यह रामपुर डिपो की बस मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। जैसे ही बस हवा में लटकी तो उसमें बैठे यात्रियों की चीख निकल गई। आसपास के लोग बचाव के लिए दौड़े, गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के समय यह रामपुर डिपो की बस मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। जैसे ही बस ब्रजघाट गंगा पुल पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। टकराने का कारण बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर को पुल पर एक ईंट दिखाई दी। ईंट से बचने के प्रयास में चालक ने बस को मोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर पुल की रैलिंग तोड़कर गंगा के ऊपर हवा में लटक गया, गनीमत रही की बस गंगा में नहीं समाई। वहीं इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई और अफरातफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। रैलिंग से बाहर निकले हिस्से को पुल से हटाने के लिए क्रेन को बुलाया गया, जिसकी मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया।
इस हादसे में बस चालक को ज्यादा चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि यात्रियों को हल्की-फुल्की खरोंचें आई हैं। घटना के बाद रोडवेज विभाग ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की। प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करवाई जा रही है, पुल पर ईंट के कारण आज एक बड़ा हादसा हो सकता था।
जिस समय यह घटना ब्रजघाट गंगा पुल पर हुई थी उस समय यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
