चाणक्य के अनुसार जवानी की इन गलतियों से पूरा जीवन हो जाता है बर्बाद

Where to plant the Ankde Plant: भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के फूल बहुत प्रिय है। श्रावण मास, सोमवार, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के समय इस फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव का आशीर्वाद मिलता है। श्रावण माह में इस पौधे का रोपण करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। यदि आप अपने घर में या घर के आसपास यह पौधा लगाने जा रहे हैं तो जान लें कि किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए।