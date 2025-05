LoC : शासक हैं तोप के गोले और उनकी रानियां हैं बंदूकों की गोलियां, बस यहां है मौत का साम्राज्य

Congress will take out Tiranga Yatra in Maharashtra : कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता का जश्न मनाने और महात्मा गांधी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों सहित सभी शहीदों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को महाराष्ट्र में ‘तिरंगा यात्रा’ का आयोजन करेगी। इस बीच, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से सफाई मांगी है।