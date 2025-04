Summer Vacations में भूलकर भी न बनाएं भारत की इन 5 सबसे सुंदर जगहों पर ट्रेवल का प्लान

Hottest places in India in Summers: भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलते हैं तो वहीं रेगिस्तान की तपती रेत भी देखने को मिलती है। गर्मी के मौसम में जहां लोग ठंडी और सुकून देने वाली जगहों की तलाश में रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तो हैं लेकिन गर्मी में वहां जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अगर आप भी इस साल summer vacation के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन भारत की सबसे गर्म जगहों (Hottest places in India) से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा।

1. फलौदी, राजस्थान (Phalodi, Rajasthan) – भारत का सबसे गर्म शहर

फलौदी राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। लेकिन यह शहर भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मई-जून के दौरान यहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 2016 में तो यहां का तापमान 51°C तक रिकॉर्ड किया गया था, जो भारत में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। यहां गर्मी इतनी भयंकर होती है कि दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेकेशन के दौरान यहां ट्रैवल करना आपकी हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है।

2. चुरू, राजस्थान (Churu, Rajasthan)

राजस्थान का एक और शहर चुरू भी गर्मी में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यह शहर थार मरुस्थल के किनारे बसा है और गर्मी के दिनों में इसका तापमान 49°C तक चला जाता है। हालांकि चुरू अपनी भव्य हवेलियों और राजस्थानी आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मई-जून में यह शहर धधकते तंदूर की तरह हो जाता है। यहां की गर्म हवाएं, जिसे 'लू' कहा जाता है, बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं।

3. नागपुर, महाराष्ट्र (Nagpur, Maharashtra)

नागपुर को संतरों की नगरी के रूप में जाना जाता है और यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। हालांकि यह शहर व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, पर गर्मी में यहां का हाल बेहाल कर देने वाला होता है। नागपुर का तापमान गर्मियों में 47°C तक पहुंच सकता है, और उमस भरी गर्मी इस स्थिति को और भी खराब बना देती है। अगर आप family vacation पर जा रहे हैं और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां जाने का विचार छोड़ ही दें।

4. बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (Bilaspur, Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यह शहर काफी जलता हुआ महसूस होता है। यहां मई और जून के दौरान तापमान 45°C से ऊपर चला जाता है। गर्मी के साथ-साथ यहां की नमी (humidity) भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि गर्मियों में यहां की यात्रा टालना बेहतर होगा।

5. झांसी, उत्तर प्रदेश (Jhansi, Uttar Pradesh)

झांसी भारत का एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानी आज भी जीवंत है। लेकिन इस शहर की गर्मी, खासतौर पर मई और जून के महीने में, इसे vacation के लिए अनुपयुक्त बना देती है। यहां का तापमान अक्सर 46°C तक पहुंच जाता है और आसपास की शुष्क जलवायु इसे और अधिक असहनीय बना देती है। गर्म हवाएं और तेज धूप यहां घूमने का मजा बिगाड़ सकती हैं।

गर्मियों में किन जगहों पर जाएं?

अगर आप गर्मी के मौसम में छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र जैसे मनाली, मसूरी, नैनीताल, शिलांग, सिक्किम या दार्जिलिंग जैसे कूल डेस्टिनेशन सबसे बेहतर विकल्प होंगे।





