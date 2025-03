INDvsNZ:4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीती चैंपियन्स ट्रॉफी

श्रेयस नहीं उठा पाए जीवनदान का फायदा, सैंटनर ने किया आउट

150 पार हुआ भारत, जीत 100 रनो से भी कम दूर

रोहित चूके शतक, 76 रनों पर आपा खोकर हुए स्टंप आउट

भारत ने प्रिंस के बाद किंग का भी विकेट खोया, कीवी चेहरे मुस्काए

रोहित गिल के बीच शतकीय साझेदारी, पहले विकेट को तरसी न्यूजीलैंड

7 विकेट खोकर भारत के खिलाफ 251 रन बनाए न्यूजीलैंड ने

The chase for glory is ON!



This is the one that could make billions of dreams come true again! Let’s smash it, boys! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #CT2025 #NZvIND pic.twitter.com/B5Iw9tRbsv — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 9, 2025

शमी ने 63 रन बनाने वाले मिचेल को आउट कर अपना खाता खोला

वरुण चक्रवर्ती ने फीलिप्स को बोल्ड किया, आधी कीवी टीम पवैलियन में

Beauty is an understatement! #GlennPhillips had no answers to #VarunChakaravarthy's vicious googly! #ChampionsTrophyOnJioStar FINAL #INDvNZ | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 2 & Sports18-1!



Start Watching FREE on JioHotstar:… pic.twitter.com/YGiL7KgJhm — Star Sports (@StarSportsIndia) March 9, 2025



कीवी बने कछुए, 150 पार होने में लगाए 35 ओवर

टॉम लेथम को पगबाधा आउट किया सर जड़ेजा ने

सुस्ती से सौ पार हुआ न्यूजीलैंड, भारतीय स्पिनर्स ने कसा शिकंजा

Fiery start by "Rachin Ravindra", "Kuldeep Yadav" strikes twice after powerplay, Dependable batsman"Kane Williamson" out cheaply.#ChampionsTrophyFinal between #INDvsNZ giving glimpse of "19th November" but in reverse. — Troll Kit (@humurkatumur) March 9, 2025

कुलदीप ने लिया सबसे बड़ा कीवी विकेट, केन को किया रवाना

KULDEEP YADAV, THE HERO...!!!



- Kuldeep cleans up Rachin pic.twitter.com/6dI2Yr7Rcj — Johns. (@CricCrazyJohns) March 9, 2025

वरुण चक्रवर्ती ने दिलावाई भारत को पहली सफलता

न्यूजीलैंड के पहले 50 रन पूरे, टूर्नामेंट पहली बार किसी टीम ने भारत के खिलाफ किए पहले 50 रन बिना विकेट खोए

Champions Trophy Final में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

स्पिनरों की किफायती गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के कारण भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियन्स ट्रॉफी पर कब्जा बना लिया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए भारत को 252 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे भारत ने अंतिम 3 ओवरों में पा लिया।भारत ने भले ही 5 विकेट गंवा दिए लेकिन क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाज ने टीम पर दबाव नहीं बढ़ने दिया। भारत 200 पार हो गया है और चैंपियन्स ट्रॉफी खिताब अब 50 रनों से भी कम दूर पर खड़ा है।लेकिन इस ही बीच अक्षर पटेल ने अपना विकेट ब्रेसवेल पर गंवा दिया। अक्षर पटेल ने 40 गेंदो में 29 रन बनाए।श्रेयस अय्यर ने ग्लेन फीलिप्स की गेंद पर छक्का जड़ने के बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाया लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और काइल जैमीसन ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया। 44 रनों पर कैच छूटने पर अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और कप्तान सैंटनर ने उनको आउट कर दिया।लगातार 3 विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और बार भारत के खेवनहार बन गए हैं। भारत का आंकड़ा 150 पार हो गया है और अब चैंपियन्स ट्रॉफी की खिताबी जीत 100 रनों से भी कम रह गई है। हालांकि जरूरी रन रेट 6 के नजदीक हो गई है।रोहित शर्मा आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि आज उनका आईसीसी फाइनल में शतक पक्का है लेकिन राचिन रविंद्र की एक गेंद पर वह आपा खो बैठे और स्टंप्स आउट हो गए। 83 गेंदो में रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।न्यूजीलैंड के लिए इस मैच में शायद देर हो गई लेकिन उनकी फील्डिंग ने उनको पहला विकेट दिलाया। सेंटनर की गेंद पर गिल ने जोर से शॉट मारा लेकिन फीलिप्स ने उछल कर एक शानदार कैच पकड़ा।शुभमन गिल ने 51 गेंदो में 31 रन बनाए। इसके बाद ब्रेसवेल ने भी कोहली को पगबाधा आउट कर दिया। विराट कोहली आए कब और गए कब पता ही नहीं चला।कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज से भारत को 50 रन पार करने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। रोहित के आक्रामाक रवैये का अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि 50 रनों तक जितने भी चौके छक्के लगे वह रोहित शर्मा के बल्ले से आए।रोहित शर्मा ने 10 ओवर के अंत में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। उनको सिर्फ 41 गेंदें लगी।इसके बाद उन्होंने टीम को सिर्फ 17 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया।डेरिल मिचेल के धीमे और माइकल ब्रेसवेल के तेज अर्धशतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बना लिए। भारत के लिए स्पिनर्स ने 5 विकेट चटकाए और सिर्फ 1 तेज गेंदबाज को 1 विकेट मिला।101 गेंदो में 63 रन बनाने वाले डेरिन मिचेल ने अर्धशतक तो जड़ा लेकिन जब उन्होंने शमी के ओवर में 2 चौके मारे तब ही उन्होंने शमी को विकेट थमा दिया। मिचेल को आउट कर शमी ने अपने विकेटों का खाता खोला।52 गेंदो में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बना चुके ग्लेन फिलिप्स को वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड कर कीवी टीम के अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की बची कुची संभावनाओं को भी खत्म कर दिया। अब आधी कीवी टीम पवेलियन रवाना हो चुकी है।न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिन गेंदबाजों से इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने 150 रनों का आंकड़ा छूने में 35 ओवर लगा दिए। लगातार गिरते विकेटों के कारण कीवी बल्लेबाजों ने यह रणनीति अपनाई।टॉम लैथम को रविंद्र जड़ेजा ने पगबाधा आउट कर दिया। कुछ देर पहले ही रविंद्र जड़ेजा ने उनके खिलाफ एक रिव्यू लिया था लेकिन यह रिव्यू भारत ने गंवा दिया। लेकिन इस बार मिचेल के कहने पर लेथम ने रिव्यू लिया और न्यूजीलैंड ने रिव्यू गंवा दिया। अब दोनों टीमों के पास सिर्फ 1-1 रिव्यू बाकी है।पहले पॉवरप्ले में 69 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को दो बड़े झटके लगे जिसके कारण 11 से 20 ओवर में वह 32 रन बना सका। चैंपियन्स ट्रॉफी में दूसरे पॉवरप्ले में भारतीय स्पिनर्स ने पहले की तरह शिकंजा जड़ा। 11 से 20 ओवर में न्यूजीलैंड सिर्फ एक चौका मार सका।पहले पॉवरप्ले में खतरनाक दिख रहे राचिन रविंद्र का किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। कुलदीप यादव ने अपनी पहली ही गेंद पर उनको बोल्ड कर दिया। राचिन ने 29 गेंदो में 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 37 रन बनाए। इससे पहले ना केवल उनके 2 कैच छूटे थे बल्कि अंपायर का एक निर्णय भी उनके खिलाफ गया था, जिसको उन्होंने रिव्यू के द्वारा बदलवाया था। लेकिन कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने सबसे बड़ा विकेट इसके बाद लिया जब उन्होंने अपनी ही गेंद पर केन विलियमसन को कैच आउट कर दिया। विलियमसन ने 14 गेंदो में 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए।जब राचिन रविंद्र के 2 कैच छूट चुके थे तो ऐसा लग रहा था कि भारत के पक्ष में कुछ नहीं जा रहा। तभी वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच की तरह भारत की वापसी कराई। उन्होंने सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे विल यंग को 15 रनों के स्कोर पर पगबाधा कर दिया। 23 गेंदो में उन्होंने 2 चौके मारे।मोहम्मद शमी ने तेजी से रन बना रहे राचिन रविंद्र का कैच छोड़ा।कैच छूटने के तुरंत बाद उन्होंने फीजियो की तरफ इशारा किया। इस गेंद पर उनके हाथ की दोनों उंगलिया लगी थी। ऐसा ही कैच उन्होंने पिछले मैच में ट्रेविस हेड का छोड़ा था।हालांकि उपचार के बाद उन्होंने अपना ओवर पूरा किया।इसी ओवर में न्यूजीलैंड ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। यह टूर्नामेंट में पहली बार है जब किसी टीम ने भारत के खिलाफ 50 रनों की साझेदारी की हो।चैंपियन्स ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड ने स्कोरबोर्ड के दबाव से बचने के लिए भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले लिया। यह एकदिवसीय क्रिकेट में भारत का लगातार पंद्रवा टॉस था जो भारत नहीं जीत पाया इसमें से 12 बार रोहित शर्मा कप्तान रहे।भारत ने इससे पहले दुबई के मैदान पर न्यूजीलैंड को 50 रनों से मात दी थी। अब यह दोनों ही ग्रुप ए की टीमें खिताबी मुकाबले में आमने सामने है।भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है।रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।: विल यंग, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल, टॉम लेथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नेथन स्मिथ, काइल जेमिसन और विलियम ओरूर्क।