कुलदीप यादव की फिरकी ने फंसाई दो बड़ी मछलियां, सोशल मीडिया पर फैंस ने भरा 'Apology Form'

कुलदीप यादव की फिरकी ने फंसाई दो बड़ी मछलियां, सोशल मीडिया पर फैंस ने भरा 'Apology Form'

देखें X (पूर्व Twitter) पर फैंस का रिएक्शन

Kuldeep Yadav apology Form.

Everyone is requested to fill it pic.twitter.com/RTHCPYdd2y — Dinda Academy (@academy_dinda) March 9, 2025

Experts: Rachin Ravindra is in form, India will be in trouble





Kuldeep Yadav to Rachin Ravindra #INDvsNZpic.twitter.com/FnX0MxhvtG

— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) March 9, 2025

Bhardiya hai maine

Kuldeep Yadav Apology form

Took the best 2 wkts pic.twitter.com/BIyTHUf6JZ

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) और विल यंग (Will Young) ने अपनी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, एक समय पर टीम इंडिया और उसके फैंस घबराते हुए नजर आ रहे थे। 8 ओवर में 57 रन बन चुके थे, वरुण चक्रवर्थी के विल यंग को पवेलियन भेजने के बाद भी रचिन रवींद्र का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। रचिन को मोहम्मद शमी (Caught and Bowled) और डीप मिडविकेट में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से जीवनदान भी मिल चुके थे 10 ओवर में 69/1 स्कोर होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को अटैक के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे रचिन को बाहर का रास्ता दिखाया।और यही नहीं उनके दूसरे ओवर में उन्होंने अनुभवी केन विलियमसन (Kane Williamson) को भी आउट किया। इन दोनों ही बड़ी मछलियों ने सेमी फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर उन्हें बाहर किया था। बेंगलुरु के रचिन रवींद्र बड़े मैच के खिलाड़ी हैं उनके सारे शतक ICC इवेंट्स में आए हैं। कुलदीप (Kuldeep Yadav) के दो विकेटों की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड का मोमेंटम तोड़ उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया था। जिस तरह कुलदीप ने यह 2 विकेट चटकाए, उनकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई।