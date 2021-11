नाइन (nine) किसे कहते हैं..?? : धमाकेदार है यह जोक

एक बार फिर पप्पू बोर्ड की परीक्षा में



टॉप होते-होते बचा...!!

प्रश्न: - नाइन (nine) किसे कहते हैं..??





पप्पू:-नाई की लुगाई को नाइन कहते हैं, Nine" is the