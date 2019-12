आज मैं डेट पर जा रही हूं : दिल्ली वालों के लिए मजेदार है यह चुटकुला

लड़की (सहेली से) : आज मैं डेट पर जा रही हूं।





सहेली : अरे! अभी कल ही तो तू डेट पर गई थी?

लड़की : तू भी ना, कल तो odd no वाला था, आज even no वाले के साथ है। भला हो केजरीवाल का अब मैं बिना डर के दोनों को डेट कर सकती हूं।