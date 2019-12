पति - तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो





पत्नी हम औरतों की उम्र 40-50 क्यों न हो, मायके में पैर रखते ही 16 साल वाली फीलिंग आ जाती है





पति- अच्छा





पत्नी - और तुम कहो, तुम्हें ऐसी 16 साल वाली फीलिंग कब महसूस होती है





पति - बस हमारा भी वही .... Same to same जब तुम मायके जाती हो...