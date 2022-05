मैंने नौकरानी से कहा - तुम तीन दिन से काम पर क्यों नहीं आई और बताया भी नहीं ?





नौकरानी, अरे, मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था 'going to रानीखेत for three days...'





...और साहेब ने तो कमेंट भी किया था ‘missing you गुलाबो'

इनसे तो direct निपट ली अब



सोच रही हूं इसको भी बैन कर दूं...