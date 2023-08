पेट में बहुत जल्दी गैस बना देती हैं ये 4 प्रकार की दालें, खाने से पहले जान लें

Not To Eat In Gastric Problem: आजकल गैस और एसिडिटी की समस्या आम हो चली है। गैस के कारण और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या भी खड़ी हो सकती है। ऐसी कई सब्जियां और दालें हैं जो पेट में गैस बना देती है। इन्हीं में से 5 दालें ऐसी हैं जिन्हें खाने से परहेज करना चाहिए। आओ जानते हैं कि वे कौनसी 4 दालें हैं।

1. चला दाल : यह दाल पेट में बहुत जल्दी गैस बनाती है। इसमें हाई फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिन्हें पचाना बहुत मुश्‍किल होता है। यदि यह समय पर पचते नहीं है तो इसके कारण गैस बनना और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। इसे खाने के बाद बेचैनी और घबराहट के साथ ही सूजन जैसे लक्षण हो तो इसे खाने से बचना चाहिए अन्यथा ये गंभीर रोग पैदा कर सकती है।

2. तुअर दाल : तुअर यानी अरहर की दाल भी बहत जल्द गैस बनाती है। यदि इसे खाने से तुरंत गैस बनती हो और पेट फुलने की समस्या हो तो इसका सेवन करना बंद कर दें।

3. उड़द दाल : इस दाल में प्रोटीन और फाइबर होते हैं। सेहत के लिए यह बहुत अच्छी दाल है लेकिन यदि इससे गैस बनती हो और पेट फूलने की समस्या हो तो इसका सेवन कम कर देना चाहिए।

4. मूंग दाल : इस दाल को यदि अच्छे तरह से गला या पकाकर नहीं खाया जाए तो यह गैस पैदा करके पेट फूलाती है। मूंग की खिचड़ी भी बनती है। इस दाल को खाने से गैस बने तो इसका सेवन कम कर देना चाहिए।

इसके साथ ही फ्राइड फूड, बैंगन, मैदा, खीरा, गोभी, फूलगोभी, सोयाबीन, राजमा, चवला, दूध, चाय, दाल, कॉफी, हरी मटर, मूली, नट्स, पेस्ट्री, बियर और यीस्ट भी गैस बनाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गैस की समस्या बवासीर, वजन कम होना, कब्ज, डायरिया और उल्टी या मतली जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।





