Health Alert : फ्रिज के आटे की रोटी आपकी सेहत के लिए सही या नहीं? जानिए यहां फ्रिज के आटे की रोटी खाने से क्या होता है?

Is it healthy to store flour in the refrigerator : आधुनिक जीवनशैली में समय की कमी के कारण लोग खाना बनाने के लिए कई बार आटा पहले से गूंधकर फ्रिज में रख लेते हैं। ऐसा करना सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रिज के आटे की रोटी का आपकी सेहत पर क्या असर हो सकता है? यह एक सामान्य प्रैक्टिस बन चुकी है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना जरूरी है।

जब आटा गूंधकर लंबे समय तक फ्रिज में रखा जाता है, तो उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व धीरे-धीरे रासायनिक रूप से बदलने लगते हैं। ठंडक के कारण आटे में फर्मेंटेशन (किण्वन) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और यीस्ट पैदा हो सकते हैं, जो आटे का स्वाद और गुणवत्ता बदल सकते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान आटे में एक हल्की खटास आ सकती है, जो रोटी के स्वाद को प्रभावित करती है। इसके अलावा, लंबे समय तक फ्रिज में रखे आटे में पोषक तत्व धीरे-धीरे कम हो जाते हैं, जिससे उसकी पोषण क्षमता भी घटती है।

क्या सच में फायदेमंद है?

हालांकि फ्रिज के आटे की रोटी बनाने का एक बड़ा फायदा है कि यह समय बचाती है। यदि आप कामकाजी व्यक्ति हैं और रोज आटा गूंधने का समय नहीं निकाल पाते, तो यह तरीका आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है।

कुछ लोग मानते हैं कि हल्के फर्मेंटेड आटे से बनी रोटी पचने में थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन यह लाभ तभी है जब आटा ज्यादा समय तक न रखा गया हो और उसमें किसी प्रकार का नुकसानदायक बैक्टीरिया विकसित न हुआ हो।

ये हैं नुकसान

1. पोषक तत्वों की कमी : लंबे समय तक फ्रिज में रखे आटे में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोटी का पोषण स्तर घट जाता है।

2. स्वाद और ताजगी में कमी : फ्रिज में रखा आटा ताजा आटे की तुलना में खटास और अजीब गंध वाला हो सकता है। इससे रोटी का स्वाद प्रभावित होता है।

3. बैक्टीरिया और फंगस का खतरा : अगर आटा बहुत समय तक फ्रिज में रखा जाए, तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस विकसित हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

4. पाचन समस्याएं : खराब हो चुके आटे की रोटी खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे पेट दर्द, गैस, या अपच की समस्या।

फ्रिज के आटे का सही इस्तेमाल कैसे करें?

अगर आपको फ्रिज में आटा रखना ही पड़े, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए :